Боррель назвал неправильным вопрос о победе России

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал неправильным вопрос том, может ли Россия победить, и отказался на него отвечать: «Правильный вопрос — что мы можем сделать, чтобы избежать победы России, что мы готовы сделать и готовы ли сделать все, что потребуется? Вот это те вопросы, которые мы должны задать себе» .