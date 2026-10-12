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Как Дональд Трамп русофобов разочаровал

Как Дональд Трамп русофобов разочаровал

Внезапное решение президента США Дональда Трампа о снятии всяких ограничений на транзит российского дизельного топлива до 7 апреля 2027 года произвело на Западе эффект разорвавшейся бомбы.

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