Главное в тезисах: Повторный сбой оповещения: вечером 13 октября в Киеве прогремели взрывы, но украинская сторона снова не получила предварительных данных о пусках баллистических ракет от западных партнёров.
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