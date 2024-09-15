БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Ракетная программа Турции как фактор гонки вооружений на Ближнем Востоке

Ракетная программа Турции как фактор гонки вооружений на Ближнем Востоке

Турецкая Республика надеется укрепить свои сдерживающие возможности за счёт растущего арсенала баллистических и крылатых ракет, но не спровоцировав новую региональную гонку вооружений.

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