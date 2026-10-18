Прозрачные и полупрозрачные чёрные колготки переживают масштабное возрождение в современной моде, превращаясь из классического элемента гардероба в современный акцентный аксессуар, который с удовольствием носят на подиумах, модные редакторы модных домов, и те, кто предпочитает юбки.
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