Прозрачные и полупрозрачные чёрные колготки переживают масштабное возрождение в современной моде, превращаясь из классического элемента гардероба в современный акцентный аксессуар, который с удовольствием носят на подиумах, модные редакторы модных домов, и те, кто предпочитает юбки.