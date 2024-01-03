Кто он, революционер года?

Николай Берлизов

И, как всегда, лукавит неовласовец, выдирая "с мясом" фразу из контекста. Ведь в ленинском манифесте РСДРП(б), известном как статья "Война и российская социал-демократия" речь идет о революционном низвержении ВСЕХ буржуазных режимов. В работе ведь есть и другие абзацы. Вот этот, например: "Пролетарский Интернационал не погиб и не погибнет. Рабочие массы через все препятствия создадут новый Интернационал. Нынешнее торжество оппортунизма недолговечно. Чем больше будет жертв войны, тем яснее будет для рабочих масс измена рабочему делу со стороны оппортунистов и необходимость обратить оружие против правительств и буржуазии каждой страны." https://diletant.media/articles/37244183/