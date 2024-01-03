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  • Николай Берлизов
    И, как всегда, лукавит неовласовец, выдирая "с мясом" фразу из контекста. Ведь в ленинском манифесте РСДРП(б), извест...Кто он, революцио...
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Кто он, революционер года?

Кто он, революционер года?

Кто больше всех тоскует по власти коммунистов? Кто мечтает о классовой революции в России? Кто он, главный революционер  года, в конце концов?  Ни за что не угадаете! Ну разве это не прекрасно? Не буду сюда копировать ранее опубликованный текст про "Революционный фининтерн.

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Комментарии
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Виталий Кирпиченко
Ни  одной цитаты в поддержку автора статейки, а даже наоборот! Народ не обмануть. Он нутром чует ложь. Браво!
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1 час.
Юрий Золотарев
Показать?? Или САМИ догадаетесь?
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18 мин.
Николай Берлизов
И, как всегда, лукавит неовласовец, выдирая &quot;с мясом&quot; фразу из контекста. Ведь в ленинском манифесте РСДРП(б), известном как статья &quot;Война и российская социал-демократия&quot; речь идет о революционном низвержении ВСЕХ буржуазных режимов. В работе ведь есть и другие абзацы. Вот этот, например: &quot;Пролетарский Интернационал не погиб и не погибнет. Рабочие массы через все препятствия создадут новый Интернационал. Нынешнее торжество оппортунизма недолговечно. Чем больше будет жертв войны, тем яснее будет для рабочих масс измена рабочему делу со стороны оппортунистов и необходимость обратить оружие против правительств и буржуазии каждой страны.&quot; https://diletant.media/articles/37244183/
404 :: ДИЛЕТАНТ
diletant
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10 мин.

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