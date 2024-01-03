Кто больше всех тоскует по власти коммунистов? Кто мечтает о классовой революции в России? Кто он, главный революционер года, в конце концов? Ни за что не угадаете! Ну разве это не прекрасно? Не буду сюда копировать ранее опубликованный текст про "Революционный фининтерн.
Кто он, революционер года?
Комментарии
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Виталий Кирпиченко
Ни одной цитаты в поддержку автора статейки, а даже наоборот! Народ не обмануть. Он нутром чует ложь. Браво!
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1 час.
Юрий Золотарев
Показать?? Или САМИ догадаетесь?
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18 мин.
Николай Берлизов
И, как всегда, лукавит неовласовец, выдирая "с мясом" фразу из контекста. Ведь в ленинском манифесте РСДРП(б), известном как статья "Война и российская социал-демократия" речь идет о революционном низвержении ВСЕХ буржуазных режимов. В работе ведь есть и другие абзацы. Вот этот, например: "Пролетарский Интернационал не погиб и не погибнет. Рабочие массы через все препятствия создадут новый Интернационал. Нынешнее торжество оппортунизма недолговечно. Чем больше будет жертв войны, тем яснее будет для рабочих масс измена рабочему делу со стороны оппортунистов и необходимость обратить оружие против правительств и буржуазии каждой страны." https://diletant.media/articles/37244183/
404 :: ДИЛЕТАНТ
diletant
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10 мин.
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