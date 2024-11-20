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Ефим Шифрин высказался о смерти Владимира Левкина

Ефим Шифрин высказался о смерти Владимира Левкина

Актер был знаком с певцом. Российский актер Ефим Шифрин в своем Instagram (принадлежит компании Meta, которая в России признана экстремистской организацией, ее деятельность на территории страны запрещена) опубликовал пост о кончине музыканта Владимира Левкина.

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