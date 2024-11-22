Нижегородский врач назвала мифом связь между сладким и сахарным диабетом Врач-эндокринолог ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 34» Юлия Селиванова развеяла миф о появлении диабета из-за употребления большого количества сладкого.
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