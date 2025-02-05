Прибалтийские лимитрофы не оставляют планов блокады российского Калининграда. Издание Euractiv посвятила этому свой материао, в котором говорится, что задуманное прибалтами отделение балтийской энергосистемы приведет к дальнейшей изоляции российского эксклава в Европе.