В Орловской области не выживают единороги, но производят шоколад

О политиках и чиновниках – в рубрике «Орловские перлы». У природы есть плохая погода Орловские чиновники списали на непогоду разрушение благоустроенного за 66 млн рублей парка Шеншиных во Мценском районе в деревне Волково.
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