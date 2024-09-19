Почему мы не растем

Беседа с сахаджа йогами, 23. 04. 1985 … “. Я не знаю почему, но всегда следует понимать, что когда сахаджа – йога не расширяется, в сахаджа – йогах есть некий негатив, потому что вся природа, все работает для вас.
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