Миграционную концепцию в 2025 году рассмотрит Совбез России – Шойгу

Совбез России в 2025 году рассмотрит актуализированную Концепцию государственной миграционной политики страны, заложенные в документе меры помогут пресечь незаконную миграцию, заявил секретарь СБ Сергей Шойгу.
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