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Главный технический директор OpenAI Мира Мурати объявила об уходе из компании после шести с половиной лет работы

Главный технический директор OpenAI Мира Мурати объявила об уходе из компании после шести с половиной лет работы

«После долгих раздумий я приняла трудное решение покинуть OpenAI», — написала Мира Мурати в служебной записке для компании, которую также опубликовала в социальной сети X, добавив: «Идеального времени для того, чтобы уйти из места, которое тебе дорого, никогда не бывает, но этот момент кажется подходящим».

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