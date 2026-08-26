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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Виктор Вембаньяма: «Чемпионат мира важен, потому что Франция еще никогда его не выигрывала»

Виктор Вембаньяма дал интервью L’Équipe перед предстоящими матчами сборной Франции и рассказал о своих амбициях в национальной команде «Все хотят одного – титулов.

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