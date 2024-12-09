Переворот в Сирии грозит России репутационными потерями — Симоньян

Захват власти в Сирии боевиками вооруженной оппозиции грозит России как минимум репутационными потерями, заявила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян 8 декабря в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым».
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