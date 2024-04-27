NYT: США строят военные базы на островах вокруг Китая

Новая военная инфраструктура формируется на Филиппинах. США продолжают размещать свои военные базы близ границ КНР и планируют сформировать линию «первой цепи островов» для сдерживания китайских Военно-морских сил.
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