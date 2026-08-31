Журналист Боуз: Стубб не будет способствовать диалогу с Россией по Украине

Журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети Х отреагировал на слова президента Финляндии Александра Стубба о том, что лишь экономического давления на Россию недостаточно для прекращения конфликта на Украине.
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Можно подумать, что чухонца кто то позовёт .