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Царьград

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Billboard подтвердил смерть джазовой певицы Кассандры Уилсон

Billboard подтвердил смерть джазовой певицы Кассандры Уилсон

Джазовая икона Кассандра Уилсон ушла из жизни в возрасте 70 лет в Джексоне, штат Миссисипи. Согласно Billboard, коронер подтвердил её смерть.

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