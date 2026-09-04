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На сайте Белого дома появились игры по мотивам политики Трампа

На сайте Белого дома появились игры по мотивам политики Трампа

На сайте Белого дома появились пять браузерных игр, посвящённых политике президента США Дональда Трампа и связанным с ним событиям.

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