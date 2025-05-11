НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

201 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Evgeni Velesik
    Что ещё придумают чиновники? Паспорт - это что, уже не документ?В Минпромторге пр...
  • чак
    Вахмистров сказал, а азер-беглов что думает?«Люди чтят Победу...
  • Валерий Евстафьев
    Губерниев, самый немилосердный суд у дьявола.Губерниев раскрит...

Реставраторы восстановили утраченные во время войны бронзовые бра из Зубовского флигеля Большого Царскосельского дворца

Реставраторы восстановили утраченные во время войны бронзовые бра из Зубовского флигеля Большого Царскосельского дворца

Светильники упоминались в счетах декоратора еще в 1784 году В Опочивальне Екатерины II в Зубовском флигеле реставраторы установили по обе стороны больших зеркал бронзовые бра со стеклянными колпаками, украшенными хрустальными подвесками.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх