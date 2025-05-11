Реставраторы восстановили утраченные во время войны бронзовые бра из Зубовского флигеля Большого Царскосельского дворца

Светильники упоминались в счетах декоратора еще в 1784 году В Опочивальне Екатерины II в Зубовском флигеле реставраторы установили по обе стороны больших зеркал бронзовые бра со стеклянными колпаками, украшенными хрустальными подвесками.
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