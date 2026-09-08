Zero Hedge
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Zero Hedge

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Good Faith Vs Bad Faith

Good Faith Vs Bad Faith

Good Faith Vs Bad Faith Authored by James Howard Kunstler via Clusterfuck Nation, "In conditions of mass democracy, the soft and the infantilising will be preferred over the hard and the necessary again and again.

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