Мощная атака русской армии: Киевская область полыхала всю ночь. Карта СВО на 1 августа

В Киевской области произошел взрыв на складе ВСУ. Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Мощнейшая детонация сработала после ударов армии РФ по железнодорожным складам ВСУ в районе города Белая Церковь в Киевской области.
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