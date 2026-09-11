Немкин: в России запущены коммерческие сети связи пятого поколения

В России запустили коммерческие сети 5G по поручению Президента РФ Владимира Путина, напомнил член Комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин («Единая Россия»), подчеркнув, что они начали работу сразу в 16 городах, обеспечив доступ к высокоскоростной связи для 10 млн человек на первом этапе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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