Немкин: в России запущены коммерческие сети связи пятого поколения

В России запустили коммерческие сети 5G по поручению Президента РФ Владимира Путина, напомнил член Комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин («Единая Россия»), подчеркнув, что они начали работу сразу в 16 городах, обеспечив доступ к высокоскоростной связи для 10 млн человек на первом этапе.