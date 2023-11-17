Во Владивостоке ученики технологических классов занимаются с педагогами ДВФУ, сообщает PRIMPRESS. Совместно с Дальневосточным федеральным университетом реализуется программа профильных технологических классов в 14 школах Владивостока.
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