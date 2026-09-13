Полный кавалер ордена Славы Александр Покидов

Полный кавалер ордена Славы, разведчик истребительного противотанкового артиллерийского полка. Сколько раз Александр Покидов заглянул в лицо смерти и не отвел взгляд, сколько раз выбрал долг вместо страха и сколько тепла успел отдать людям после того, как кончилась война.