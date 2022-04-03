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Контроль Овнов, заботы Близнецов и суета Дев: подробный гороскоп на 4 апреля

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У ОВНОВ могут выйти из-под контроля отношения с коллегами. В данном положении лучше объединить свои усилия с тем, кому вы симпатизируете.

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