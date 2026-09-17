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Мостовой: «Такие матчи должны выигрывать. «Крылья Советов» и «Локомотив» — это разный уровень»

Мостовой: «Такие матчи должны выигрывать. «Крылья Советов» и «Локомотив» — это разный уровень»

Полузащитник «Локомотива» Андрей Мостовой высказался о ничьей с «Крыльями Советов» (1:1) в матче 9-го тура РПЛ.

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