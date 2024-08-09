В Липецке 9 человек пострадали при атаке беспилотников, в 4 селах объявлена эвакуация

Минувшей ночью Липецкая область подверглась атаке украинских беспилотников. Губернатор региона Игорь Артамонов сообщил, что произошла детонация взрывоопасных объектов, также был поврежден объект энергетической инфраструктуры.
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