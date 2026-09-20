Украинская армия несет большие потери в том числе на херсонском направлении, заявил в эксклюзивном комментарии aif.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ГБ Трамп отказался н...
- ГБ В Британии заявил...
- ГБ «Ракета Судного д...
Главкомом нынче стал Драпатый,
Но это лишь бедой чревато…
Нет, с ним победы не состряпать,
Драпатый может только драпать.