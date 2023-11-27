RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 208 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вовладар Даров
    А чего с серёжками то? Забыл снять после парада?Мостовой не счита...
  • кромчанин
    Не понимаю чему радуются? Что за россиянин? Это тот, который с двумя гражданствами? Релакант?Захарова: россиян...
  • лина любимцева
    НО ГАЗ  Чехия стала получать от России с октября 2023 года.. ЧТО ПРОИСХОДИТ?!! Это бы Сталин поставлял Гитлеру газ и ...Власти Чехии: Пра...

РБК: компании в России стали чаще искать работников с многозадачностью

РБК: компании в России стали чаще искать работников с многозадачностью

Компании в России стали чаще подбирать сотрудников, которые могут выполнять несколько задач. Об этом сообщил РБК со ссылкой на исследования разработчика голосовых и текстовых роботов Robovoice и рекрутинговой платформы HeadHunter.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх