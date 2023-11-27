РБК: компании в России стали чаще искать работников с многозадачностью

Компании в России стали чаще подбирать сотрудников, которые могут выполнять несколько задач. Об этом сообщил РБК со ссылкой на исследования разработчика голосовых и текстовых роботов Robovoice и рекрутинговой платформы HeadHunter.
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