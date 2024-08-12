Mitsubishi снизила грузоподъемность нового L200 в угоду клиентам

В Австралии анонсирована оригинальная бесплатная опция: желающие приобрести грузовичок в топ-комплектациях смогут искусственно уменьшить допустимую полезную нагрузку! Всё дело в особенностях местных программ лизинга: для частных покупателей финансовые инструменты доступны только для пикапов грузоподъёмностью менее тонны, поэтому Mitsubishi пришлось пройти сертификацию повторно.