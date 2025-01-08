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Во Франции увидели в Илоне Маске риск для космической отрасли ЕС

Во Франции увидели в Илоне Маске риск для космической отрасли ЕС

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню в эфире радиостанции Europe 1 назвал американского предпринимателя Илона Маска риском для космической отрасли ЕС в случае его вхождения в администрацию избранного президента США Дональда Трампа.

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Комментарии
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Михаил Еграшин
Франции проще сразу капитулировать (так привычнее). Маск вашу Tour Eiffel обошьёт, и на Луну отправит. Будет чем гордиться, а то всё только ноги перед Штатами раздвигаете. Де Голля на вас нет!
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