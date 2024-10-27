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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фролова о наряде для произвольной: «Это для меня вызов. Ты весь обтянут, лишний раз нельзя выпить побольше, поесть перед стартом, иначе пузико будет»

Фролова одержала победу на этапе Гран-при России в Магнитогорске. В произвольной она выступает в черном комбинезоне под музыку из мюзикла «Кошки».

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