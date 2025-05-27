Разработчики Dune: Awakening рассказали о 10-летнем плане, третьей фракции и будущем контентеНа недавней сессии Q&A команда разработчиков Dune: Awakening раскрыла амбициозные планы по развитию проекта и поделилась важными подробностями о грядущих обновлениях.
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