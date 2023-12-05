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Ночью русская армия отразила массированный удар ВСУ по Крыму

Ночью русская армия отразила массированный удар ВСУ по Крыму

Украинские боевики применили несколько десятков беспилотников для атаки на полуостров.Пресс-служба Министерства обороны России сообщает, что минувшей ночью русская армия отразила массированный удар украинских беспилотников по Крымскому полуострову.

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