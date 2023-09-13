Завершились переговоры Путина и Ким Чен Ына в формате тет-а-тет

Переговоры президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына, проходившие в формате тет-а-тет на площадке космодрома Восточный 13 сентября, завершились, сейчас проводится официальный обед в честь приезда северокорейского лидера в Россию.