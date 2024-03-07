Спячка летучих мышей под угрозой из-за глобального потепления

Исследование, проводившееся в течение двух десятилетий, показало, что изменение климата влияет на спячку и поведение летучих мышей, что может повлиять на характер миграции летучих мышей и усилия по их сохранению.
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