Ветеран Красной Армиии живет 17 лет в США. Какая пенсия, и сколько уходит на жизнь

ЮлияПолитикаВетеран Красной Армиии живет 17 лет в США. Какая пенсия, и сколько уходит на жизнь "На родине я получал 6.500 тысяч рублей. Нам многого не нужно, лишь бы дети жили. Но и мы не хотим выживать.Вернуться к статье158НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьсергей дружкинстыдно должно быть путину с едросами! позор!не даете нормально и достойно дожить людям!поэтому весь мир ненавидит россию не к народу а к путине с едросами!кормчийВСВадим СкоробогатовЯ пенсионер..И мне хватает пенсии...Путина есть за что критиковать...Но его замены не вижу кого...Не было бы Путина...Не представляю, что бы было со страной...Хуже ббыло бы чем в укрожопии.Денис СулеймановЛожь!!! У меня отец получал 47 тысяч. В пиндоссии, возможно и больше получают, но платёжки в разы больше.ВСВадим СкоробогатовТак это лапша на уши...Чтоб США возвеличить...Спецы по рекламе и пиару...Надежда ЧеркасоваЛожь, от начала до конца, сейчас пенсий то таких 6500 нет, тем более для ветеранов. Статья либерстская, заказная.ВСВадим СкоробогатовЯ не ветеран...А пенсия 24 000....игорь федосовТак это 17 лет назад у него такая пенсия была-ты каким местом статью читала?Николай НиколаевичВ 2004 вполне возможно. У меня тогда пенсия была 1642 рубля. И я не ветеран войны. Сегодня естесственно это совсем другая сумма и зависит от региона страны.donyamamamailru ДонецДа... Такую ахинею сочинять - не мешки ворочать. Поди тяжело было автору...Rustam KuchkarovПро Израиль в такое можно поверить, евреи точно знают, что такое фашизм. Нужно независимое журналистское расследование в США. Посетить эти ветеранские организации, поговорить с жителями.Ludmila alechshenko (Koroleva)Гнусная заказная ложь!!! Мой отец воевал солдатом не долго, ранен был в первом бою, а там и война кончилась.Получал, как ветеран хорошие деньги, им с мамой хватало даже на помощницу по дому и нам оплачивал отпуск. Автора засудить за клевету!!!Alex НемоИскренне желаю автору удачи. Теперь тебя заплюют и закидают мусором. Но в конце концов, со временем, заткнутся а может быть и поймут что правда она и в Африке правда.Светлана БаттерманСпасибо,посмеялась от души! Чушь расчитанная на озлобленных дураков и тех кто не имеет никакой прямой связи с Америкой что бы проверить эту ересь.Viktor TumpurovВетераны в России.Комментировать
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