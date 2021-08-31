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Ветеран Красной Армиии живет 17 лет в США. Какая пенсия, и сколько уходит на жизнь

Ветеран Красной Армиии живет 17 лет в США. Какая пенсия, и сколько уходит на жизнь

"На родине я получал 6.500 тысяч рублей. Нам многого не нужно, лишь бы дети жили. Но и мы не хотим выживать.

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сергей дружкин
стыдно должно быть путину с едросами! позор!не даете нормально и достойно дожить людям!поэтому весь мир ненавидит россию не к народу а к путине с едросами!
кормчий
Вадим Скоробогатов
Я пенсионер..И мне хватает пенсии...Путина есть за что критиковать...Но его замены не вижу кого...Не было бы Путина...Не представляю, что бы было со страной...Хуже ббыло бы чем в укрожопии.
Денис Сулейманов
Ложь!!! У меня отец получал 47 тысяч. В пиндоссии, возможно и больше получают, но платёжки в разы больше.
Вадим Скоробогатов
Так это лапша на уши...Чтоб США возвеличить...Спецы по рекламе и пиару...
Надежда Черкасова
Ложь, от начала до конца, сейчас пенсий то таких 6500 нет, тем более для ветеранов. Статья либерстская, заказная.
Вадим Скоробогатов
Я не ветеран...А пенсия 24 000....
игорь федосов
Так это 17 лет назад у него такая пенсия была-ты каким местом статью читала?
Николай Николаевич
В 2004 вполне возможно. У меня тогда пенсия была 1642 рубля. И я не ветеран войны. Сегодня естесственно это совсем другая сумма и зависит от региона страны.
donyamamamailru Донец
Да... Такую ахинею сочинять - не мешки ворочать. Поди тяжело было автору...
Rustam Kuchkarov
Про Израиль в такое можно поверить, евреи точно знают, что такое фашизм. Нужно независимое журналистское расследование в США. Посетить эти ветеранские организации, поговорить с жителями.
Ludmila alechshenko (Koroleva)
Гнусная заказная ложь!!! Мой отец воевал солдатом не долго, ранен был в первом бою, а там и война кончилась.Получал, как ветеран хорошие деньги, им с мамой хватало даже на помощницу по дому и нам оплачивал отпуск. Автора засудить за клевету!!!
Alex Немо
Искренне желаю автору удачи. Теперь тебя заплюют и закидают мусором. Но в конце концов, со временем, заткнутся а может быть и поймут что правда она и в Африке правда.
Светлана Баттерман
Спасибо,посмеялась от души! Чушь расчитанная на озлобленных дураков и тех кто не имеет никакой прямой связи с Америкой что бы проверить эту ересь.
Viktor Tumpurov
Ветераны в России.

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