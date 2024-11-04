Врач рассказала о высокозаразном вирусе Коксаки, поразившем россиян в Турции, который они везут домой Ольга БезродняяВ России может появиться новый вирус Коксаки сейчас, хотя его привычнее видеть в летнее время.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии