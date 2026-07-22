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В России отметили День особых экономических зон

В России отметили День особых экономических зон

22 июля в России отмечается День особых экономических зон. В этот день в 2005 году был принят федеральный закон «Об особых экономических зонах в Российской Федерации», который стал отправной точкой для развития инструмента привлечения инвестиций и создания современных производств.

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