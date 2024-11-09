Депутат Судзуки проведет работу с премьером для ответа на сигнал Путина

Японский политик, депутат верхней палаты парламента Мунэо Судзуки заявил РИА Новости, что планирует обсудить с премьер-министром Японии и главой МИД слова президента России Владимира Путина с заседания клуба «Валдай».
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