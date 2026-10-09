Мосгорсуд запретил Servers Tech распространять фильм Маслова

Московский городской суд поддержал иск "ВБД Груп" против компании Servers Tech Fzco, запретив ей создание условий для незаконного распространения фильма "Последний богатырь.
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