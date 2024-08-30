Десять лет за убийство собственной матери получил житель Новосибирска

Убийство собственной матери новосибирец Александр Лаврентьев совершил в январе 2024 года. Мужчина находился дома у своей родительницы, в квартире, расположенной в Железнодорожном районе областного центра.
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