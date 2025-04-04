Америка проигрывает России: чиновники США не могут сравниться с «тяжеловесами» дипломатии из РФ

МОСКВА, 4 апреля, ФедералПресс. Белый дом уступает Кремлю в переговорах по Украине. Как пишет Washington Post российская делегация из закаленных экс-советских чиновников, имеющих колоссальный опыт переговоров и международной дипломатии, легко обходят команду США, состоящую из «дилетантов».