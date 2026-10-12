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Политолог Солонников: Запад не готов смириться с утратой гегемонии

Политолог Солонников: Запад не готов смириться с утратой гегемонии

Призывы Киева к международной изоляции России отражают стремление Запада сохранить глобальное влияние, однако переход к многополярному миру не позволяет ему добиться прежнего уровня доминирования.

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