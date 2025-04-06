Гладков заявил о завершении восстановления «Белгород-Арены»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о завершении работ по восстановлению спортивно-развлекательного комплекса «Белгород-Арена», который был поврежден в результате атак ВСУ весной 2024 года.
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