«Десять посещений моей возлюбленной» в Театре Наций

На Малой сцене Театра Наций — премьера спектакля Мурата Абулкатинова «Десять посещений моей возлюбленной» по одноименному роману Василия Аксенова, одного из видных представителей деревенской прозыПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ТЕАТРА НАЦИЙ Мурат Абулкатинов определяет жанр постановки как сцены из вчерашней юностичитайте на monocle.