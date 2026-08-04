Ямское поле
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Ямское поле

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Сергей Собянин обозначил планы развития ВДНХ до 2030 года

ВДНХ объединяет культуру, образование, науку, отдых и спорт, сообщил Сергей Собянин. Ежегодно выставку посещают около 30 миллионов человек, а число проходящих здесь за год мероприятий составляет около 1,6 тысячи.

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