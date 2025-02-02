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Спички - не игрушка

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Судмедэксперт подтвердила жестокие убийства мирных жителей в Русском Поречном

Судмедэксперт подтвердила жестокие убийства мирных жителей в Русском Поречном

СК сообщил о жестоком убийстве мирных жителей в Курской области @ Shatokhina Natalia/ News.ru/ Global Look Tекст: Максим Попов Солдаты ВСУ жестоко избивали и пытали жителей села Русское Поречное в Курской области, сообщили начальник штаба мотострелкового подразделения группировки «Север» с позывным Восток и исполняющая обязанности Бюро судебно-медицинской экспертизы Курска Татьяна Балеевских.

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