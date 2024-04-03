Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Тайвань сотрясла серия мощных землетрясений

Тайвань сотрясла серия мощных землетрясений

Шесть мощных землетрясения зафиксированы близ Тайваня. Два землетрясения с разницей в 15 минут произошли у восточного побережья Тайваня, свидетельствуют данные главного метеорологического агентства Японии.

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