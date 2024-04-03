Тайвань сотрясла серия мощных землетрясений

Шесть мощных землетрясения зафиксированы близ Тайваня. Два землетрясения с разницей в 15 минут произошли у восточного побережья Тайваня, свидетельствуют данные главного метеорологического агентства Японии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии